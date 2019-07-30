Не спрашивайте зачем: люди, которые подзабыли, что такое логика

Все мы иногда совершаем глупости. Но герои нашей подборки в этом плане заметно отличились. Как бы вы ни старались, вы не сможете объяснить ни один из этих поступков, ведь они примеры безграничного абсурда и маразма. Смотрите сами.