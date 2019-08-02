СМС от родителей: подборка милых и забавных сообщений Но установить доверительные отношения с детьми для них бывает не так просто, а уж тем более шутить и общаться на дружеской волне. В данной подборке вы найдете милые и забавные смс-сообщения от родителей с прекрасным чувством юмора и ответы от их не менее остроумных детей.