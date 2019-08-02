Поведение кошек: лишь юмор поможет объяснить необъяснимое Кошки абсолютно странные существа, которые кажется прибыли на нашу Землю с другой планеты. Ну а как ещё объяснить их поведение? Ну, по крайней мере мы попытались это сделать.