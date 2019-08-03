Веселые шутки и диалоги из социальных сетей Мы знаем, что в социальных сетях немало людей с хорошим чувством юмора, которые могут остро пошутить на счет любой ситуации. Сегодня у нас подборка юмора и высказываний из Twitter. Думаю, этот пост сможет поднять вам настроение и зарядить позитивом на предстоящие выходные.