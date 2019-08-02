Андеграунд в жизни простого народа: курьезные фото Вот как, например, можно объяснить намазывание шоколадной пасты на дисплей смартфона или наличие в пицце долек киви? И это далеко не все! Парень, идущий по улице в обнимку со страусом, кошка, удобно устроившаяся в унитазе, лапша быстрого приготовления со льдом… Возможно, какая-то предыстория, проливающая свет, у всего этого есть, но мы, похоже, о ней никогда не узнаем.