Пьяные и смешные: почему не стоит первым засыпать на вечеринке и другое

Самая настоящая пятничная фотоколлекция, которая напомнит вам о необходимости соблюдать меру во всём и в частности — в употреблении спиртных напитков! Потому что "вдохновлённое" алкоголем веселье и хорошее настроение может завести о-о-очень далеко!