Эти курьезы жизни заставят вас смеяться Смех, подобно закаливанию организма, тренирует всю иммунную систему. Поэтому люди, которые любят посмеяться, выглядят намного моложе своих одногодок. Но на этом положительные качества смехотерапии не заканчиваются.