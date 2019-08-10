Опасность нервно курит в сторонке: милые дети хищных кошек Маленькие — такие лапочки. Взять хоть щенков, хоть котят, хоть «человеческих детенышей». Но сегодня речь не о младенцах или щенятах. Речь о котятах. Причем диких. Точнее, о детенышах диких кошек самых разных видов. Милые, пушистые и неугомонные. Любуйтесь и умиляйтесь!