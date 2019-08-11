Ох уж эти странные людишки: адекватности здесь не ищите

Друзья, вашему вниманию - подборка свежих фото-приколов и забавных картинок. В сегодняшнем выпуске: лекция о вреде французского сыра; шахматы в школе; кот в каске; как быстро остановить драку; для чего некоторые хотят выйти замуж; девушка и подруги в ТЦ; М. Калкин узнал о ремейке "один дома"; необычная сумочка-батон; полиция здорового человека и другие приколы.