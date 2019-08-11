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Воскресенье, 11.08.2019
Ох уж эти странные людишки: адекватности здесь не ищите
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Ох уж эти странные людишки: адекватности здесь не ищите

Друзья, вашему вниманию - подборка свежих фото-приколов и забавных картинок. В сегодняшнем выпуске: лекция о вреде французского сыра; шахматы в школе; кот в каске; как быстро остановить драку; для чего некоторые хотят выйти замуж; девушка и подруги в ТЦ; М. Калкин узнал о ремейке "один дома"; необычная сумочка-батон; полиция здорового человека и другие приколы.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Смех, Настроение, Позитив, Радость, Смешно, Шутка, Уморительно, Умора, Прикол, Хохот.
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