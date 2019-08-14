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Забавные демотиваторы для хорошего настроения
Традиционная коллекция демотивирующих картинок для поднятия настроения! Сегодня в выпуске: про неискоренимые традиции, про круговорот пива в природе, про отпускной родительский лайфхак, про жену и солярий, про татуировки после развода и многое другое.
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