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Четверг, 15.08.2019
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Что-то тут не так: приколы от строителей и дизайнеров

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Что-то тут не так: приколы от строителей и дизайнеров
05:25 Сегодня Телеграф bugaga.ru Фото: bugaga.ru

Строительно-дизайнерские ляпы и маразмы специально для наших читателей!

Очередная порция архитектурного абсурда и дизайнерских маразмов, которые до сих пор встречаются в, казалось бы, цивилизованном мире.

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Смех, Настроение, Позитив, Радость, Смешно, Веселье, Строитель, Уморительно, Умора, Прикол, Хохот.
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