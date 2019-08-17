Приколы с животными, которые вызовут улыбку на лице

Большая часть этих фотографий вызовет открытый гнев у всевозможных обществ по защите животных. Но это же всего лишь приколы хозяев над своими любимыми питомцами, поэтому к ним стоит относиться проще и просто от души посмеяться.