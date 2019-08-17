Серия "Показалось": уморительные снимки из жизни простых людей Не всегда стоит доверять тому, что вы видите… Возможно, вам просто показалось то, чего нет. Не верите? Вот вам доказательства в виде подборку безумных фоток, на которые придется взглянуть дважды, чтобы понять, что на них происходит.