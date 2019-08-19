Забавные фотобомбы поднимут вам настроение на весь день

Довольно часто наши попытки сделать фотографию на память рушатся непредвиденными обстоятельствами в виде животных, случайно попавших в кадр, незнакомцев, решивших засветиться у нас на снимке, и других неожиданных ситуаций, в результате чего мы получаем полноценную фотобомбу. И не сказать, что это плохо, но это не совсем то, чего мы ожидали.