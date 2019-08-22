Их сложно найти и легко потерять: милейшие гении маскировки В дикой природе животные вынуждены маскироваться, чтобы сохранить себе жизнь и добыть пропитание. Домашним питомцам такая функция ни к чему, но они иногда все-таки сливаются с окружающей средой. Пушистые даже в квартире находят вещи, которые идеально совпадают с их окрасом. Этих хитрецов легко потерять и сложно найти, пока не сядешь на диван или любимый плед. Предлагаем вам взглянуть на этих милейших гениев маскировки!