Прикольные косплеи с кошками, сделанные с помощью картона и фломастеров

Неудивительно, что многие владельцы кошек, обратив внимание на их любовь сидеть в картонных коробках, придумывают разные способы развлечься. И один из них - "картонный косплей" для кошки.