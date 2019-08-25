Когда ожидания не сходятся с реальностью: курьезы неидеальной жизни

Чем меньше ждешь, тем больше получаешь. Именно так предлагают относиться к жизни мудрецы, и, глядя на эти фотографии, понимаешь, что они правы. Ведь надежда получить то, на что рассчитываешь, не всегда оправдывается реальным результатом, и тогда человеку ничего не стоит разочароваться в жизни.