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Четверг, 29.08.2019
Фан-арт: ну просто "идеальные" портреты знаменитых личностей
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Фан-арт: ну просто "идеальные" портреты знаменитых личностей

Фан-арт - это прекрасный способ показать свою симпатию по отношению к тому или иному актеру и заработать копеечку другую. Настоящие мастера этого дела вытворяют совершенно невообразимые вещи на холсте, рисуя по-настоящему реалистичные изображения. Однако, как и любом другом виде искусства, самое главное - выделиться из толпы, чтобы тебя заметили. Как это сделать? Рисовать не то, что есть на самом деле, а слегка исказить реальность - вот он выход.
wuzzup.ru
Фото: wuzzup.ru
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