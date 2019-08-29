Фан-арт: ну просто "идеальные" портреты знаменитых личностей Фан-арт - это прекрасный способ показать свою симпатию по отношению к тому или иному актеру и заработать копеечку другую. Настоящие мастера этого дела вытворяют совершенно невообразимые вещи на холсте, рисуя по-настоящему реалистичные изображения. Однако, как и любом другом виде искусства, самое главное - выделиться из толпы, чтобы тебя заметили. Как это сделать? Рисовать не то, что есть на самом деле, а слегка исказить реальность - вот он выход.