"Я все равно это купил": чудаковатые вещи, найденные на барахолках

Барахолки и секонд-хенды намного интереснее, чем обычные сетевые магазины. В них нет четкого ассортимента, и каждый раз можно найти что-то новенькое и необычное. Некоторые товары даже удивляют и притягивают внимание своим неадекватным видом. Пользователи Facebook делятся фотографиями самых странных вещей, которые они встретили в секонд-хендах и на барахолках. Предлагаем вам взглянуть на эти диковинные штуки!