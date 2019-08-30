"Стильная" челочка: знаменитости, которые могли бы подстричься у наших парикмахерских

У голливудских парикмахеров, видимо, творческий кризис, и они не знают, как еще удивить избалованных звезд. Поэтому богатые и знаменитые решили попробовать что-то новенькое и обратили свой взор в сторону нашего парикмахера, который действительно сумел их удивить!