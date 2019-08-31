Перед такими снимками не устоит ни одна девушка

Американец Майкл Оонк решил порадовать свою вторую половинку и устроил для нее соблазнительную фотосессию. Майкл запечатлел, как он занимается домашними делами: моет посуду, пылесосит, подметает и гуляет с собакой. Он опубликовал эти фотографии на своей странице в Фейсбуке и подписал их «Как отправить сексуальные фотографии для своей леди». Пост моментально стал вирусным и разлетелся по сети. (Помыл посуду)