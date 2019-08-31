День не задался: курьезные фотографии отчаянных невезух Бывает, встанешь с утра, ударишься ногой о край тумбочки или стола и понеслась - "Да гребаная жизнь! Долбаная работа!". А если, не дай Бог, попал под дождь, который начался внезапно, то уж держитесь все вокруг.