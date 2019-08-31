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День не задался: курьезные фотографии отчаянных невезух
Бывает, встанешь с утра, ударишься ногой о край тумбочки или стола и понеслась - "Да гребаная жизнь! Долбаная работа!". А если, не дай Бог, попал под дождь, который начался внезапно, то уж держитесь все вокруг.
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