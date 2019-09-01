Стильные тату? Нет, не слышали: рисунки на теле, которые заставят вас хохотать

Татуировка — это на всю жизнь, поэтому делать перманентный рисунок нужно у хорошего мастера и тщательно обдумав эскиз. Эти люди наверняка подошли к этому вопросу не настолько ответственно, поэтому очень скоро, возможно, будут копить деньги на их сведение.