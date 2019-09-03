Забавные селфи, которые смогут с самого утра зарядить позитивом

Далеко не у всех получаются красивые селфи, однако, несмотря на это люди продолжают их делать. Фото из этой подборки никак нельзя назвать удачными, но благодаря их странности и забавности лайки им гарантированы.