Ох, студенческие времена: улетные фотографии с общежития Кто-то во время просмотра этих фотографий обронит скупую слезу, вспомнив свои студенческие будни в общежитии… ну а те, кому не так повезло в жизни, посмотрят, каково это, жить в режиме "безбашенный отрыв" каждый день.