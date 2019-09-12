Ад аккуратных людей: курьезные фотоприколы

Если ты аккуратный человек и любишь, чтобы везде вокруг тебя царил порядок, это круто. У нас в редакции тоже полнейший… порядок. Но как быть, когда тебя окружают неряшливые люди, да что там - полнейшие свиньи? Выход один - терпеть и смириться. Ну, можно конечно и побороться. Но, что-то нам подсказывает, что все будет напрасно, за исключением потраченных нервов.