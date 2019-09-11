Японский иллюстратор показывает жизнь забавных ленивцев в нашем мире Все знают, что эти животные все делают очень медленно, поэтому за что бы они ни взялись, результат будет достаточно предсказуем. В своих иллюстрациях японский художник Keigo постарался показать, с какими ситуациями сталкивался бы ленивец в своей повседневной жизни, если бы жил в человеческом мире.