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Среда, 11.09.2019
Японский иллюстратор показывает жизнь забавных ленивцев в нашем мире
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Японский иллюстратор показывает жизнь забавных ленивцев в нашем мире

Все знают, что эти животные все делают очень медленно, поэтому за что бы они ни взялись, результат будет достаточно предсказуем. В своих иллюстрациях японский художник Keigo постарался показать, с какими ситуациями сталкивался бы ленивец в своей повседневной жизни, если бы жил в человеческом мире.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Улыбка, Смех, Ленивцы, Юмор, Позитив, Курьезы, Приколы, Японский иллюстратор, Keigo.
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