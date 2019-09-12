Прикольные СМС-диалоги, после прочтения которых вы не остановите свой смех

Есть такое негласное правило в общении как с друзьями, так и со вторыми половинками: чем вы ближе, тем больше стебете и "подкалываете" друг друга. А как иначе, ведь так и жить веселее, и солнце ярче светит. И, конечно же, в этом деле на помощь помимо прочего приходят СМС-диалоги, лучшие из которых мы представляем вашему вниманию.