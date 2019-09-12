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Четверг, 12.09.2019
Прикольные СМС-диалоги, после прочтения которых вы не остановите свой смех
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Прикольные СМС-диалоги, после прочтения которых вы не остановите свой смех

Есть такое негласное правило в общении как с друзьями, так и со вторыми половинками: чем вы ближе, тем больше стебете и "подкалываете" друг друга. А как иначе, ведь так и жить веселее, и солнце ярче светит. И, конечно же, в этом деле на помощь помимо прочего приходят СМС-диалоги, лучшие из которых мы представляем вашему вниманию.
wuzzup.ru
Фото: pixabay.com
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Смс, Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Сообщения, Курьезы, Приколы, Диалоги.
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