Несите Оскар!: самые эмоциональные животные

Если бы животные умели говорить, то много чего сказали бы человечеству. Сейчас им приходится справляться с помощью мимики. И некоторые достигли в этом деле впечатляющих успехов. Порой один взгляд на питомца даёт понять, что он сейчас испытывает. А некоторые животные просто рождены с актёрским талантом! Они способны выразить свои эмоции так, что никаких слов не нужно!