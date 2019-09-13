Если вам нравится визуальный юмор, то этот пост для Вас

Художник Шанхай Танго (Shanghai Tango) продолжает создавать забавные и остроумные иллюстрации, которые понятны и без слов. Смотря на мир по-другому, талантливый китайский художник помогает взглянуть на некоторые вещи с нового ракурса.