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Курьезные и нелепые моменты из жизни, которые сведут вас с ума
В мире каждый день происходит огромное количество странных вещей. Некоторые настолько выпадают из общей картины повседневности, что их просто невозможно объяснить.
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