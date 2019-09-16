Для тех, кто загрустил: самые уморительные прикольчики

Не дадим вам скучать в выходные. Смотрите свежую подборку фото-приколов и картинок! В сегодняшнем выпуске: совета от Джейсона; качественный перманентный макияж; приколы про 11 айфон; к чему готовы люди на унитазе; котик и мясные консервы; чем полезен диктофон; сколько должна зарабатывать женщина; премия матери года; что общего у меня и моего ноутбука; много смешных котеек и другие приколы.