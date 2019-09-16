Сарказм и ирония: забавные демотиваторы для позитивного настроения Сегодня в выпуске: про пополнение словарного запаса, про массаж лица в общественном транспорте, про идеальную девушку, про ступени эволюции, про аптеку для сильных и независимых и многое другое.