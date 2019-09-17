Позитивные курьезы зарядят хорошим настроением

От автомобиля на скейтборде вместо колеса и оригинального способа перегона сельскохозяйственных животных по шоссе до собаки на "колбасном" поводке и настоящего котика-моряка — взгляните на коллекцию фотографий, изображающих то, что не каждый день увидишь!