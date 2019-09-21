Смешные фото-приколы и курьезы для любителей юмора Она берет из всемирной сети забавные фотографии и мемы с кошками и превращает их в симпатичные цифровые иллюстрации в стиле акварели. Подавляющее большинство этих фотографий вы могли видеть в разных фотоподборках на Бугаге или на других Интернет-ресурсах, а сегодня увидите, как они выглядят в виде иллюстраций.