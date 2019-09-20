Рай для перфекциониста: идеальные фотографии Эти фото настоящая услада для глаз перфекциониста. Идеально подобранные ракурсы, моменты, цвета... Все это как бальзам на душу. Если у вас выдался не простой день, советуем посмотреть на эти фото, они действительно умеют успокаивать.