Слишком идеально, чтобы быть правдой: шедеврально реалистичные торты

Это - настоящие произведения кондитерского искусства, вид которых напоминает что угодно, но только не десерт! От стопки газет, кроссовка и горы блинчиков до тарелки с макаронами, лука и шахмат - взгляните, насколько высоко мастерство некоторых кулинаров, создающих вот такие шедевры!