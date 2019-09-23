Убойная доза милоты: мягкие пушистики, вид снизу

"Коту нипочем холода, внутри кота теплота, мурлота и милота". А эти фотографии котов на стеклянных столах и полках наглядно это демонстрируют. Фотогеничности этих усатых красавцев и красавиц невозможно навредить даже ракурсом снизу вверх. А вот вам 20 причин, почему каждому котовладельцу нужен стеклянный столик.