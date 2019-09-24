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Все проблемы решаемы: таланты креативных людей
От оригинального создания мусорного ведра во время отпуска до подставки для смартфона из обычных очков - предлагаем в очередной раз восхититься смекалкой и сообразительностью некоторых людей.
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