Мамы такие мамы: прикольные фото из жизни животных Быть мамой - это тяжелый труд. И если у человека обычно рождается один ребенок, то у братьев наших меньших появляется сразу несколько детенышей, а это, мягко говоря, выматывает… Да что это мы рассказываем, лучше посмотрите сами.