Как Хатико: как мужчины в магазинах ожидают своих красавиц

Только сильные мужчины способны выдержать это многочасовое ожидание в торговых центрах, бутиках и небольших магазинчиках, пока их жены или подруги примеряют себе новое платье и делают покупки.