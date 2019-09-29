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Воскресенье, 29.09.2019
Найдите отличия: фотоснимки, которые доказывают, что собаки похожи на хозяина
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Найдите отличия: фотоснимки, которые доказывают, что собаки похожи на хозяина

Сначала Джеррард Гефингс создал необычную серию портретов, наглядно демонстрирующую сходство собачников и их питомцев. А потом из этих фотографий сделали настольную игру для развития памяти "Вы похожи на свою собаку?".
bigpicture.ru
Фото: pixabay.com
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