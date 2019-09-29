Найдите отличия: фотоснимки, которые доказывают, что собаки похожи на хозяина

Сначала Джеррард Гефингс создал необычную серию портретов, наглядно демонстрирующую сходство собачников и их питомцев. А потом из этих фотографий сделали настольную игру для развития памяти "Вы похожи на свою собаку?".