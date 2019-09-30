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Отдохните от работы: любимые демотиваторы для отличного настроения
Сегодня в выпуске: про китайский флешмоб, про Пеннивайза нашего детства, про постижение дзена, про туфли для чотких девушек и многое другое!
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