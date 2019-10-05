Без мужика обойдусь: примеры "брутальных" женщин Как говорил великий поэт Некрасов, женщина "и в горящую избу войдет, и коня на скаку остановит". Этот список можно еще долго продолжать, причем с тех пор, как в мире правит равенство полов женщины так искусно овладели мужскими профессиями, занятиями, хобби, что иной раз кажется, мужчины им вовсе не нужны.