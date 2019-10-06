Автомобильные приколы, от которых Вы не удержитесь от смеха

Каждый автомобилист сможет поделиться смешной или странной историей, участником которой он был, а что же на счет доказательств? Сегодня вопросов на счет этого возникнуть не должно. Доказательства есть и они перед вами. Подборка очень странных ситуаций, связанных с автомобилями.