Ой, как страшно: "пугающие" животные, которые смешат

На фотографиях этой подборки всем нам известные, и, зачастую, нами любимые животные и домашние питомцы, сняты в таком ракурсе, что невольно вздрагиваешь, увидев их. Но ведь животные не причем, правда? Виноваты, конечно же, фотографы, а так все просто "белые и пушистые".