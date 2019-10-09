Нелегкая жизнь высоких людей: кому-то не понять "Ну, как там у вас погода?", "Ты что, баскетболист?" - это лишь пара из множества вариантов вопросов, с которыми ежедневно сталкиваются люди, рост которых превышает среднестатистический. Но, помимо вопросов, каждый день они сталкиваются и с различными бытовыми ситуациями, и все это - с улыбкой на лице. Потому что только хорошее настроение помогает справляться с трудностями.