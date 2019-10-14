Смех сквозь слезы: юморные фотографии о "качественном" сервисе Взглянув на фотографии из нашего сегодняшнего юмористического обзора, можно однозначно ответить, какая изображена страна. Как говорится, смех сквозь слезы. Это снимки о "качественном" сервисе и безграничной заботе о согражданах.