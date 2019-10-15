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Вторник, 15.10.2019
Ночь Самые абсурдные населенные пункты, которые трудно найти на карте
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Ночь Самые абсурдные населенные пункты, которые трудно найти на карте

Сегодня мы не будем вдаваться в тонкости топонимики и выяснять, откуда появились эти названия, а просто расскажем о географических названиях на карте России, которые вызывают улыбку.
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