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Ирония и сарказм в самых лучших демотиваторах для Вас
В этом выпуске: про пробуждение "Черного квадрата" Малевича, про гримерную на съемках "Аватара", про жизнь в деревне словами Пушкина, про Супермена на отдыхе и многое другое!
Умилительные фотографии, которые поднимут даже безнадежно упавшее настроение
Удивительные истории фотографий, которые больше похожи на выдумку
Афиша интересных событий в Украине на 19-20 октября
Смотрите и удивляйтесь: эти фотографии действительно настоящие
Вы будете смеяться: волосы - не зубы, вырастут (Фото)
Что-то пошло не так: Джастин Бибер и битвы фотошоперов (Фото)
Хеллоуин 2019: страшно крутые идеи для макияжа и маникюра
Неприятности случаются: люди, которым не повезло
Смешные картинки для тех, у которых отличное чувство юмора
Провальные покупки в интернете: ожидание и реальность
Смешно до слез: удачные снимки, которые сделали в нужный момент
Фрукт вместо шляпки: юморные фото с кошками
И так сойдет: забавные примеры народных "мастеров"
Курьезные туалеты, в которые заходить немного страшновато
Панорамные снимки это что-то: курьезные фотографии
Любовь - она такая: СМС-приколы про отношения
Битва лидеров: Франция не смогла обыграть Турцию в отборе на Евро-2020 (Фото)
Яркие моменты I Всемирных пляжных игр в Дохе (Фото)
Как Украина покорила Португалию с Роналду на заполненном Олимпийском и вышла на Евро-2020 (Фото)
Самые абсурдные населенные пункты, которые трудно найти на карте
Позитивные снимки для всех, кто хочет посмеяться
Курьезные комиксы для заряда позитивом
Вы будете смеяться: сумасшедшие свадебные приколы
Веселье на всю ночь: смешные картинки с подписями
Смех сквозь слезы: юморные фотографии о "качественном" сервисе