Ирония и сарказм в самых лучших демотиваторах для Вас

В этом выпуске: про пробуждение "Черного квадрата" Малевича, про гримерную на съемках "Аватара", про жизнь в деревне словами Пушкина, про Супермена на отдыхе и многое другое!